​В Сургуте прошло масштабное совещание руководителей Служб крови РФ

Главной темой мероприятия стало обсуждение вопросов безопасного переливания крови, качества проводимых процедур, техническое оборудование станций и медицинских лабораторий. В конференции приняли участие более двух сотен специалистов со всей России: из Югры, Тюмени, Екатеринбурга, Уфы, Челябинска и Москвы. Помимо специалистов в области медицины, в совещании приняли участие представители тех фирм, которые предоставляют современное оборудование для оснащения Служб крови.

Для всех участников конференции, представившей на них свои доклады, стали, в первую очередь, способы заготовки тромбоцитов и безопасность переливания компонентов крови в соответствие с отечественными и зарубежными стандартами.

«В Югре используют много передовых медицинских технологий, и поэтому сегодняшняя конференция нацелена во многом на обмен опытом. В округе активно развивается донорство стволовых клеток, донорство костного мозга может быть сейчас на начальном этапе, но за этим - будущее и есть, о чем поговорить», – отметил профессор, президент Российской ассоциации трансфузиологов Евгений Жибурт.