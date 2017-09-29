​Школьники Югры пройдут тестирование для раннего выявления незаконного потребления психотропных веществ

Вчера, 28 сентября, в Югре состоялось региональное родительское собрание. Главным вопросом, вынесенным на обсуждение, стало социально-психологическое тестирование учащихся школ, среднеспециальных и высших учебных заведений. Задача такого тестирования – раннее выявление потребления молодежью наркотических и психотропных средств.
«Департамент образования округа проводит тестирование в учебных заведениях, затем обрабатывает результаты, выявляет группы риска среди молодежи. Эти результаты передаются в окружной департамент здравоохранения, а от них – в подведомственные учреждения. В частности, к нам, чтобы мы могли начать работу с такими детьми», — пояснил siapress.ru заместитель руководителя по организационно-методической работе Сургутской клинической психоневрологической больницы Роман Магдеев.