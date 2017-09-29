В Югре проходит акция «Спаси жизнь ребенку с лейкозом»

До 30 сентября жители Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска, Мегиона, Ханты-Мансийска и Нягани могут принять участие в акции «Спаси жизнь ребенку с лейкозом» и, сдав кровь, попасть в Национальный регистр доноров костного мозга. Стать донором могут все желающие.

Акция стартовала в начале сентября. За это время в Сургуте сдали кровь на типирование чуть больше 20 человек. Однако количество здесь не самое главное - сам анализ дорогостоящий и если костный мозг не подходит, то деньги тратятся впустую. .