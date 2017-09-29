​В Сургуте появилось мобильное приложение, которое позволяет выбрать кружок для ребенка

Сургут и Югорск стали пилотными площадками для внедрения мобильного приложения «Атлас дополнительного образования для детей России». Оно разработано в рамках реализации проекта «Доступное дополнительное образование для детей». Такая возможность у родителей округа появилась благодаря соглашению между правительством Югры, Министерством образования и науки РФ, Республиканским мультимедиа центром и Агентством развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы».

В будущем «Атлас ДО» (http://do.edmonitor.ru) будет содержать в себе полную информацию об организациях, секциях, программах допобразования конкретного региона, с адресами, контактами и описанием программ.

«Сама по себе идея замечательная. Если в приложении всегда будет актуальная информация, то для родителей и детей оно станет хорошим помощником», — считает начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образования Елена Коркунова.

Предполагается, что к маю следующего года доступ к приложению получат все родители округа.

Для справки, сейчас в ХМАО 168 организаций дополнительного образования осуществляют деятельность по дополнительным общеразвивающим программам.