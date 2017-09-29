​Смена пола. В доме на Ивана Захарова, 27/1, отремонтировали входную группу

Входные группы двух подъездов дома по адресу Ивана Захарова, 27/1, отремонтировали на радость местным жителям.

Семь лет назад, когда первые жители заселились в высотку, они сразу отметили неудобство входных групп подездов. Во-первых, плитка, которой были выложены ступени, была абсолютно гладкой, что в зимнее время делало ее травмоопасной.

«В первую зиму, пока не появились коврики на ступеньках, жильцы подъездов постоянно падали — плитка становилась настолько скользкой, что невозможно было устоять на ногах», — рассказала корреспонденту «НГ» жительница дома Анстасия.

Второе неудобство больше всего затронуло молодых мам. Изначально пандус и перила для спуска и подъема колясок распологались справа от двери, которая при открытии преграждала путь в подъезд.

По прошествии семи лет входную группу начали ремонтировать — сменили плитку на более рельефную и перенесли пандус и перила к левой стороне.

Как пояснила «НГ» директор УК «Гравитон» Вера Гущина, в чьем ведении находится высотка, работы пока не закончены: «Мы проводим ремонт, так как старая плитка уже пришла в негодность — у всего есть срок службы. Срок окончания назвать не могу. Почему покрытие раньше было скользким, я не знаю, это вопрос к застройщику. Мы в первый же год прикрепили к ступеням коврики, чтобы жильцам было удобнее».

Будет ли эффект от замены гладкой плитки на рельефную, жильцы смогут узнать только с наступлением холодов, когда выпадет снего, но уже сейчас они положительно оценивают проделанный ремонт.