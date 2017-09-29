​Плавучий случай. Свершилось! 50-метровый бассейн на Университетской, 21А, почти достроен?

Отличная новость: Олимпийский бассейн в Сургуте обрел практически завершенный вид. Здание выглядит готовым, а территорию вокруг объекта вовсю облагораживают: убирают остатки стройматериалов и кладут дорожное покрытие.

Напомним, что строительство внушительного 50-метрового бассейна на Университетской, 21 А, стало притчей во языцех среди сургутян. Сроки сдачи спорткомплекса то и дело переносили. Его должны были открыть еще в конце прошлого года, но из-за задержки с поставкой оборудования водоподготовки дата сдвинулась на февраль текущего. Однако и эти сроки выдержаны не были — сдача бассейна сдвинулась на сентябрь.

Между тем в июле, во время видеоконференции главы города Вадима Шувалова с губернатором Югры Натальей Комаровой был установлен новый срок сдачи объекта в эксплуатацию — он должен открыться в октябре. Если на этот раз все пойдет по плану, то совсем скоро горожане смогут насладиться просторным и современным спорткомплексом.