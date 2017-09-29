​В округе открылся новый Центр по оказанию медицинской помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения

Решение об открытии в Нягани Центра оказания помощи больным с ОНМК было принято еще в мае 2017 года на заседании Коллегии Депздрава ХМАО-Югры. Спустя всего четыре месяца Центр заработал на базе неврологического отделения БУ «Няганская ОКБ». Как сообщила корреспонденту siapress.ru ведущий специалист по связям с общественностью Любовь Карасева, помощь больным с острым нарушением мозгового кровообращения в больнице оказывали и раньше, однако теперь это стали делать централизованно.

Одновременно проходить лечение в няганьском Центре могут шесть пациентов с ОНМК. Центр обслуживает также Югорск, Октябрьский, Советский и Березовский районы. Также в Центре организованы консультации для специалистов других медицинских организаций по вопросам сопровождения пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. И это неудивительно: в оказании помощи таким больным важное внимание отведено оперативности, ведь у врачей есть только три часа, чтобы прийти на помощь пациенту. В ином случае организму будет нанесен неисправимый вред.

За 8 месяцев 2017 года в Няганскую окружную больницу поступили 130 человек с ОНМК, из них 20 человек доставлены санитарным бортом.