В Югре успешно работает программа передачи соцуслуг некоммерческим организациям

В Югре активно идет передача социальных услуг и функций негосударственным социально-ориентированным некоммерческим организациям.

На одном из заседаний Координационного совета при правительстве округа заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов обсудил с участниками реализацию социальной политики в отношении граждан старшего поколения и ветеранов, ведь привлечение НКО к данной деятельности является одним из приоритетов в социальной политике округа.

В целом с 2015 по 2017 год в ХМАО количество НКО, оказывающих услуги в соцсфере, выросло в 7,1 раз (с 16 до 113 организаций), сейчас они обслуживают 2 279 человек.

По итогам заседания Кольцов поручил членам совета разработать систему оценки качества оказания соцуслуг некоммерческими организациями.

«На данный момент в Сургуте мы передаем НКО функции оказания соцуслуг на дому, — рассказал siapress.ruзаместитель директора Городской социальной службы Сергей Лопатин. — С января этого года 50 человек уже переданы некоммерческим организациям под опеку, до конца года перейдут еще 230. Раз в неделю комиссия, состоящая из специалистов Управления соцзащиты и нашей службы, выезжают по адресам, которые переданы НКО и опрашивают людей. Пока замечаний в качестве работы поставщиков соцуслуг мы не выявили — их подопечные довольны».