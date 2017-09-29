​В Югре обсудят повышение качества оказания медицинских услуг в сфере офтальмологии

Сегодня, 29 сентября, в Ханты-Мансийском «Музее Природы и Человека» состоится Окружная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы офтальмологии», на которую приехали более 80 участников со всей страны: помимо югорских врачей это офтальмологи из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени и Оренбурга.

В программе мероприятия не только обсуждение современного положения офтальмологии в Югре и России (кстати говоря, конференция приурочена к пятилетию открытия Офтальмологического центра в Окружной клинической больнице), но и проведение настоящей операции, которая будет транслироваться в режиме реального времени для участников съезда. Заведующая организационно-методическим отделом Ирина Польцан сообщила корреспонденту siapress.ru, что операцию будет вести заведующий офтальмологическим отделением БУ «ОКБ» Михаил Артеменко, который продемонстрирует микрохирургический метод удаления катаракты и имплантацию интраокулярной линзы. В программе мероприятия на операцию отведено 40 минут, однако хирургическое вмешательство может продлиться и меньшее количество времени.

Что важно, на базе окружной клинической больнице применяют эндовитриальные хирургические методы лечения. Говоря простым языком, это – самый современный способ лечения зрения, высший пилотаж в офтальмологии. Операции по удалению катаракты в БУ «ОКБ» расписаны на два года вперед: здесь проходят лечение не только жители округа, но и других регионов страны.