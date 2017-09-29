Фонд поддержки предпринимательства Югры поручился за ООО «Плазма»

Более двух десятилетий компания ООО «Плазма» прокладывает трубопроводы в районах крайнего Севера для доставки нефти и газа с месторождений к месту потребления и дальнейшей переработки. За это время построены сотни трубопроводов разных диаметров и разного назначения. Компания также ведёт строительство нефтегазосборных сетей и водоводов, трубопроводов под обеспечение запуска новых скважин.

Отличная деловая репутация компании подтверждена опытом сотрудничества с ведущими предприятиями нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отрасли ООО «НК – Роснефть», ООО «РН- Юганскнефтегаз», ОАО «АК «Транснефть», АО «Транснефть — Сибирь», ООО «Подводгазстрой».

В 2017 году ООО «Плазма» воспользовалось государственной поддержкой Фонда поддержки предпринимательства Югры в виде предоставления поручительства (Программа «Гарантия»), чтобы пополнить оборотные средства компании. Для строительства новых трубопроводов и водоводов высокого давления на нефтяных месторождениях.

Фонд поддержки предпринимательства Югры помогает субъектам малого и среднего предпринимательства получить кредит в банке без залога собственных средств путем предоставления поручительства.

С начала 2017 года Фонд поручился за бизнесменов округа перед банками-партнёрами на сумму более 260 млн.рублей, что позволило бизнесменам получить кредиты и банковские гарантии на сумму порядка 413 млн. рублей.

Все формы государственной поддержки на Бизнесюгры.РФ

Справочно

ООО «Плазма» создано в 1993 году. Основным направлением деятельности компании с начала его образования является строительство трубопроводов различного назначения: магистральных и промысловых, городских и поселковых, для транспортировки газа, нефти, воды и нефтепродуктов и разных диаметров. За 20-летний период ООО «Плазма» построены сотни километров трубопроводов разных диаметров: от 114мм до 720мм, растянувшиеся на десятки километров по территории месторождений Нефтеюганского района. Положение компании устойчиво на протяжении трудовых лет по всем основным параметрам: экономическим, организационным, кадровым.

В материале использована информация с официального сайта ООО «Плазма»