Алексей Навальный рассказал о доходах телеведущего Владимира Соловьева, сообщает «РБК».

Навальный заявляет, что Соловьеву, которого он называет «главным пропагандистом», принадлежат три квартиры в доме на Долгоруковской улице в Москве общей площадью 450 кв. м, дача в коттеджном поселке Стольное под Переделкино площадью 1045 кв. м и вилла на озере Комо в Ломбардии

Также оппозиционер отмечает, что одну из квартир в Москве Соловьев купил по крайне заниженной цене, где-то в 5-6 раз дешевле, чем её реальная стоимость на рынке.

Отмечается, что вилла ранее была зарегистрирована на фирму Honour International LLC, «контролируемую Соловьевым», позднее телеведущий переоформил недвижимость на себя. Оппозиционер добавляет, что оценивает «минимальный размер состояния Соловьева» в 1 млрд руб. «Думаю, что если прибавить сюда деньги на российских и зарубежных счетах, а также наличные в чемодане под кроватью, то цифру надо будет удвоить», — добавил Навальный.

Соловьев заявил, что не намерен реагировать на такие расследования. «Я разве государственный служащий? Он может говорить все, что угодно, а я называю его обычным жуликом и мошенником, у которого две судимости. Собственность оформлена на меня, ни от кого не скрывается, налоги плачу. Я официально много лет много зарабатываю. Я никогда не скрывал, что я богатый человек. В чем суть расследования?» — недоумевает Соловьев.

«Я гражданин Российской Федерации, та бумага, которую он приводит, свидетельствует о том, что я нахожусь в этом муниципалитете [Италии]. Когда ты что-то приобретаешь, ты регистрируешься в муниципалитете. Это мне ничего не дает», — заявляет Соловьев, отмечая, что у него нет резидентства Италии.

Соловьев абсолютно не скрывает своего богатства. «Я богатый человек, об этом кто-то не знал? Я не видел этого текста, но не очень понимаю, в чем претензии ко мне, в том, что я этого не скрываю? Я занимался бизнесом в девяностые и являюсь богатым человеком», – цитирует Соловьева издание The Insider.

«Я просто богат», – заявил Соловьев.