​Ритуальные услуги в округе будут предоставлять в режиме одного окна

На заседании Совета при губернаторе Югры обсудили организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронений на территории округа.

Наталья Комарова считает, что ритуальные услуги в ХМАО должны оказываться по справедливой цене и так, чтобы максимально облегчить положение людей, которые потеряли своих родных. В некоторых муниципалитетах округа появились посредники, которые навязывают неосведомленным гражданам ненужные услуги и работают через серые схемы.

Глава региона поручила профильному департаменту подготовить «дорожную карту» по предоставлению спецслужбами гарантированного перечня услуг по погребению в режиме «одного окна», в том числе через сеть МФЦ.

В Сургуте гарантированнный перечень услуг четко определен: «В него входит оформление документов; предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения; перевозка тела на кладбище. Плюс захоронение в землю либо кремация. В первом случае стоимость услуг оценивается в 21502,86 рублей, во втором — 22475,31рублей», — рассказала siapress.ru директор СГМУКП Елена Полехина.

Также губернатор отметила, что в округе в будущем будет сформирован единая система по учету и выдаче информации о местоположении и состоянии мест захоронения и кладбищ. Это позволит человеку, потерявшему связь со своими родственниками, отыскать место их захоронения.