В России сократилось число призывников на десятки тысяч

В России число призывников сократилось на десятки тысяч, об этом заявил первый заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС генерал-лейтенант Евгений Бурдинский, сообщают «РИА Новости».

Сокращение числа призывников связывают с большим количеством контрактников. Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу осенью 2017 года 134 тысяч человек. Годом ранее в осенний призыв пошли служить 152 тысяч человек.

«Существенное сокращение произошло в результате комплектования должностей рядового и сержантского состава военнослужащими, проходящими военную службу по контракту», — сказал Бурдинский.

Также Бурдинский напомним, что 1 января вступили в силу изменения в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», согласно которым теперь отсрочка предоставляется учащимся в образовательных организациях среднего профессионального образования на весь период обучения.

«В этом году был уточнен перечень районов Крайнего Севера, где призыв граждан на военную службу будет осуществляться один раз в год (весной или осенью)», — сказал он.