1 октября стартует мероприятие «Аллея предпринимателей»

1 октября в 12:00 более 150 бизнесменов и активистов города высадят на сквере на бульваре Свободы саженцы цветущих деревьев

Мероприятие «Аллея предпринимателей» проходит по инициативе и при полном самостоятельном финансировании посадки участниками «зеленой» акции.

На одной площадке, за общим добрым делом соберутся как индивидуальные предприниматели из малого бизнеса и местного производства, так и представители крупных коммерческих предприятий города.

Общая программа и продолжительность мероприятия:

12.00 – 12.30 – сбор участников, активности, знакомства, приветственное слово от Управления природопользования и экологии, Управления экономики и стратегического развития.

12.30 – 13.10 – посадка саженцев цветущих деревьев (более 150 деревьев разных видов: сирень, яблоня, черемуха, рябина, калина).

13.10 – 13.40 – вручение благодарственных писем от первых лиц города (от Главы или заместителей) предпринимателям и активным горожанам – участникам акции. Вручение подарков участниками акции друг другу.