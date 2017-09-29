Сургутский пожарный получил медаль МЧС России «За отвагу на пожаре»

Помощник начальника караула 41-й пожарно-спасательной части Виталий Кирилюк получил медаль МЧС России «За отвагу на пожаре», сообщает департамент внешних и общественных связей.

Во время пожара, произошедшего в ноябре 2016 года на ул. 50 лет ВЛКСМ, Виталий Кирилюк проник в окно дома в условиях плотного задымления и высокой температуры. В доме он обнаружил 74-летнюю пенсионерку, потушил её одежду и в условиях нулевой видимости вынес ее на улицу, после чего оказал первую помощь и передал медикам.

«Благодаря высокому профессионализму огнеборца пострадавшая была спасена из зоны воздействия опасных факторов пожара в кратчайшее время», – с гордостью отмечают в Сургутском пожарно-спасательном гарнизоне.