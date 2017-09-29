​Виктор Сысун предложил перенимать положительный опыт Нижневартовска всем муниципалитетам Югры

В Думе автономного округа состоялись депутатские слушания по отдельным социальным вопросам в части поддержки талантливых детей в автономном округе и защиты прав детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в Югре.

Комментируя доклад директора бюджетного учреждения Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Таукси» Ольги Ивановой, заместитель руководителя фракции ЛДПР Виктор Сысун сделал предложение. Депутат попросил отдельным пунктом резолюции депутатских слушаний выделить следующее поручение правительству Югры: «рассмотреть возможность создания узловых центров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на базе и учитывая положительной опыт работы нижневартовского центра «Таукси».

Депутаты поддержали предложение либерал-демократа.

«Центр «Таукси» - бюджетное учреждение социального обслуживания детей-инвалидов и их семей, а также детей, испытывающих трудности в социальной адаптации. За 20 лет работы организация на практике показала свою эффективность и востребованность. Считаю, что положительным опытом стоит делиться, его необходимо распространять через создание подобных узловых центров, затрагивающих не только восток округа, но и центральную и его западную части. Ведь всех желающих «Таукси» просто физически принять не может с учетом нашей огромной территории и расположения городов друг от друга на сотни километров. А потребность таких центров для детей-инвалидов существует и в Сургуте, и в Нефтеюганске, и в Ханты-Мансийске», - прокомментировал свое предложение депутат Виктор Сысун.