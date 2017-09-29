​Евгений Марков: «В Правительстве автономного округа должен быть реально работающий орган, который способен искоренить коррупцию в органах власти»

Фракция ЛДПР в Думе Югры прокомментировала изменения в окружной Закон «О мерах по противодействию коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», инициатором которых выступила прокуратура субъекта. С 1 января 2018 года в государственной информационной системе в Интернете будет размещаться реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, а также сведения о том, что они уволены именно за совершение коррупционного правонарушения.





Депутат Андрей Миляев в связи с этим отметил, что текущая ситуация в автономном округе довольно тревожная: «Лоббирование нерадивых подрядных организаций в ущерб интересам муниципалитетов, граждан и установленным законом требований вызывает тревогу. Порочная практика, когда вышестоящие чиновники из Правительства понуждают подчинённых из муниципалитетов совершать неправомерные действия, существует. Замешанные в коррупционных скандалах чиновники продолжают оставаться на постах и продолжают свою преступную деятельность. Это недопустимо и должно пресекаться немедленно».

«В 2017 году Югра в информационной повестке звучала не самым лучшим образом в связи с коррупционными скандалами, - поддержал коллегу руководитель фракции ЛДПР в окружной Думе Евгений Марков. – Мы считаем, что чиновники, замешанные в таких делах, должны сами писать заявления об увольнении. И в Правительстве автономного округа должен быть реально работающий орган, который способен регулировать и контролировать этот вопрос, дабы искоренить коррупцию в органах власти».