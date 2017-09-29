Минкомсвязи допустил блокировку Telegram в России

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что для российских интернет-сервисов исключений не будет, сообщает «Meduza».

«Cервисы, которые не будут в России соблюдать российские законы, работать в России не будут, – отметил Никифоров. – Не понимаю ажиотаж СМИ вокруг Telegram. Я бы также беспокоился на месте таких зарубежных сервисов, как WhatsApp, Viber, Google, Facebook. Они все подпадают под этот закон».

«У нас нет предвзятого отношения ни к российским, ни к зарубежным интернет-сервисам. Как написано в законе, так и будет, без вариантов», – сказал министр, отвечая на вопрос, может ли быть заблокирован Telegram из-за отказа сотрудничать с властями.