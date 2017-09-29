Депутаты положительно оценили скандальный фильм «Матильда»

Членам Госдумы по культуре, а также депутатам из других думских комитетов показали фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда», сообщают «Ведомости».

Замруководителя комитета по культуре Ольга Казакова отметила, что фильм следует воспринимать не как документальный, а как художественный. «Я пошла смотреть фильм с сыном, и для меня было важно его мнение. Сын сказал, что это "нормальный, домашний, красивый фильм", и он понимает: это именно художественный, а не документальный фильм, не страница из учебника истории», – отметила она.

Она заявила, что весь ажиотаж вокруг фильма не обоснован. «Накал нужно снизить, выдохнуть, отнестись к картине спокойно, как к художественному произведению», – заявила депутат.

Руководитель комитета Госдумы по культуре, режиссер Станислав Говорухин и вовсе заявил, что картина ему очень понравилась. «Всем фильм очень понравился, все, с кем я разговаривал, сказали: «А вы знаете, я стал относиться к Николаю II лучше, чем раньше», — сказал Говорухин после просмотра.