28 сентября в ботаническом саду начали вырубку деревьев

Сегодня, 28 сентября, в ботаническом саду начали вырубать деревья. Главной причиной этому была названа прокладка кабеля. Однако все работы были остановлены после того, как активисты ОНФ подняли тревогу в социальных сетях.
Также в городской думе состоялись общественные слушания, на которых центральной темой стало будущее ботанического сада.
О результатах слушаний портал siapress.ru сообщит позднее
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