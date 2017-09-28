Тюмень стала лидером по качеству дорог согласно рейтингу ОНФ

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обновили рейтинг городов России с самыми худшими дорогами, сообщает «РБК».
Тюмень стала лидером в данном списке. «В Тюмени наша инспекция нашла всего лишь одну яму», — говорится в сообщении ОНФ. Также в тройку лучших вошли Майкоп и Белгород.
В тройку худших городов вошли Махачкала, Орск и Тверь, интересно, что прошлогодний лидер — Петропавловск-Камчатский — не попал даже в десятку худших.
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