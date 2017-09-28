​Ущерб подожженному кинотеатру «Космос» в Екатеринбурге оценили в сумму 20 млн рублей

Член общественной палаты Екатеринбурга Алексей Беззуб заявил, что сумма ущерба кинотеатру «Космос»,который протаранили УАЗом и подожгли равн 7 миллионам рублей, сообщает «Интерфакс».
Однако в пресс-службе администрации заявили, что сумма ущерба будет установлена после проверки смет. «Ущерб мы оцениваем в сумму около 20 млн рублей. После проверки проекта сметной документации будет известна точная сумма», - сказал собеседник агентства.
Ранее ряд СМИ сообщал, что основной версией поджога является неодобрение поджигателем фильма Алексея Учителя «Матильда».
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