Больше половины туристов Сочи заявили, что не вернуться на курорт в следующем сезоне

Эксперты компании Biletix провели опрос в котором выяснили, что две трети туристов из сочи не готовы вернуться на курорт в следующем сезоне, сообщает «Lenta.ru».

Однако 53 процента респондентов заявили, что готовы порекомендовать Сочи в качестве отдыха своим друзьям и знакомым. А 20 процентов заявили, что больше никогда не проведут свой отпуск в Сочи.

Главным преимуществом данного направления называют благоприятный климат и красивую природу, также отметили развитую туристическую инфраструктуру.

Больше всего россиян огорчают высокие цены, грязь в отелях и непрофессионализм персонал.