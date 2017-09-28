Больше половины туристов Сочи заявили, что не вернуться на курорт в следующем сезоне

Эксперты компании Biletix провели опрос в котором выяснили, что две трети туристов из сочи не готовы вернуться на курорт в следующем сезоне, сообщает «Lenta.ru».
Однако 53 процента респондентов заявили, что готовы порекомендовать Сочи в качестве отдыха своим друзьям и знакомым. А 20 процентов заявили, что больше никогда не проведут свой отпуск в Сочи.
Главным преимуществом данного направления называют благоприятный климат и красивую природу, также отметили развитую туристическую инфраструктуру.
Больше всего россиян огорчают высокие цены, грязь в отелях и непрофессионализм персонал.
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