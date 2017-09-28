В ходе рейдовых мероприятий в Сургуте задержано свыше 200 мигрантов

Росгвардия Югры сообщает, что 20 сентября на территории Сургута в ходе рейдовых мероприятий сотрудники полиции задержали свыше 200 мигрантов.
Задержания произошли на двух сургутских рынках «Мегацентр «Империя» и «Восточный базар». Отмечается, что сопротивления никто не оказывал, некоторых задержанных доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.
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