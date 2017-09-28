Фигурантку по делу Серебренникова заочно арестовали и объявили в международный розыск

Басманный суд Москвы объявил о заочном аресте продеюсера спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерины Вороновой, сообщает «Meduza».
Воронова обвиняются в хищении денежных средств, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа».
Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила, что Воронова объявлена в международный розыск.
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