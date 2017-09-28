Китай закроет все предприятия с участием частных и юридических лиц из КНДР за 120 дней

По решению министерства коммерции во исполнение резолюции Совбеза ООН об усилении санкций правительство Китая закроет все предприятия с участием лиц из КНДР, сообщают «Ведомости».

На данное закрытие таких предприятий Китай выделил 120 дней, отчет пошёл с 12 сентября. Закрытию подлежат «действующие в Китае совместные предприятия, кооперативные организации, а также предприятия с иностранным капиталом с юридическими или физическими лицами из КНДР»,– цитирует агентство.