Китай закроет все предприятия с участием частных и юридических лиц из КНДР за 120 дней

По решению министерства коммерции во исполнение резолюции Совбеза ООН об усилении санкций правительство Китая закроет все предприятия с участием лиц из КНДР, сообщают «Ведомости».
На данное закрытие таких предприятий Китай выделил 120 дней, отчет пошёл с 12 сентября. Закрытию подлежат «действующие в Китае совместные предприятия, кооперативные организации, а также предприятия с иностранным капиталом с юридическими или физическими лицами из КНДР»,– цитирует агентство.
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