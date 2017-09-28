Россия лидирует по росту числа долларовых миллионеров

Число долларовых миллионеров в России выросло на 19,7 процента, сообщает «РБК».

В 2016 году отмечается рост, тех кто обладает активами на сумму в $1 млн и более, данный показатель в России вырос на 19,7 процента. Стоит отметить, что в 2015 году он сократился на 1,8 процента.

Главной причиной увеличения числа миллионеров является рост котировок принадлежащих им акций. Однако число состоятельных людей России относительно низкое – 182 тыс. человек. Россия занимает 15 место среди стран мира по числу миллионеров.

В перечень стран, где число миллионеров в 2016 году росло двузначными темпами, помимо России вошли Индонезия, Нидерланды, Норвегия, Таиланд, Швеция, Тайвань, Канада, Бразилия и Франция.

Все миллионеры мира по итогам 2016 года обладали активами на сумму $63,5 трлн (еще в 2010 году этот показатель равнялся $42,7 трлн).