Путин вновь принимает отставку очередного губернатор, на этот раз главы Ненецкого автономного округа Игоря Кошина

Президент России Владимир Путин вновь принимает отставку очередного губернатора. На этот раз уволен глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, сообщают «Ведомости».

Указ об отставке по собственному желанию опубликован на сайте Кремля. Путин назначил врио главы региона Александра Цыбульского, который до последнего времени был заместителем главы Минэкономразвития.

Напомним, что 26 сентября, пост покинул глава Нижегородской области Валерий Шанцев. 25 сентября с поста ушел губернатор Самарской области Николай Меркушкин. А 27 сентября о решении уйти в отставку заявили красноярский губернатор Виктор Толоконский и глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.