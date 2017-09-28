Общественники Сургута довольны процессом возведения перинатального центра

Строительство Сургутского окружного центра охраны материнства и детства, которое ведет компания «ВИС Инфраструктура», находится под постоянным контролем, как властей округа, так и общественности.

В минувший вторник руководитель группы общественного контроля Вячеслав Черемисин вновь посетил стройку и рассказал корреспонденту siapress.ru, что он доволен тем, что предыдущие замечания строителями были учтены и устранены. «Обратите внимание все окна здания закрыты, значит, отделка будет выполнена на нужном уровне, так как для таких работ требуется тепло. Также отмечу, что культура содержания территории сейчас на порядок выше, чем было в начале — нет захламленности, удобно ходить и ездить. Плюс мне нравится, что на стройке нет «болтающихся» работников — они все заняты делом», — отметил общественник.

Также общественные эксперты поддержали решение о переносе сроков завершения строительства, признав его обоснованным, как с технической, так и с экономической стороны. Небольшая корректировка даты сдачи объекта произошла из-за «сюрприза» природы — уровень грунтовых вод на участке изменился, из-за чего застройщику пришлось поднять на 1,5 метра все корпуса сооружения и прилегающую территорию. Хотя даже с учетом этого переноса, проект реализуется с опережением — нормативные сроки для таких объектов составляют не менее семи лет, а возведение центра вышло на 80 процентную готовность за два года.