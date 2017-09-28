​Строительство нового перинатального центра в Сургуте идет с опережением нормативных сроков

Строительство Сургутского окружного центра охраны материнства и детства, который станет крупнейшим в России, будет закончено раньше, чем того требуют нормативные сроки для объектов подобного уровня.

Напомним, возведение здания началось в 2016 году, а уже сейчас сургутяне могут наблюдать на месте пустого участка практически готовый центр.

«Работы идут в круглосуточном режиме, — сообщил siapress.ru заместитель генерального директора ООО «ВИС Инфраструктура» Евгений Кацай. — Сейчас мы вышли на 80 процентную готовность объекта. Уже полностью готов монолитный каркас всех блоков, кровля, установлены окна, утеплены наружные стены. Отделочные работы в помещениях выполнены в зависимости от блока на 35-70 процентов».

Также, по словам представителя застройщика, полностью готовы инженерные сети в пределах участка, осталось лишь подключить некоторые отопительные приборы. Уже сейчас стартовали работы по монтажу «чистых помещений» — будущих операционных.

Нельзя не отметить тот факт, что сроки возведения такого уникального для России центра беспрецедентны. Ведь обычно для строительства подобного объекта согласно стандартам требуется не менее семи лет.

Напомним, общая площадь будущего центра составит 63 тысячи кв метров. Здание рассчитано на 315 коек, что позволит принимать до 10 тысяч родов в год. В новом перинатальном центре будет размещено 400 единиц современного оборудования, в том числе комплексы компьютерной и магнитно-резонансной томографии, маммографические системы и аппараты неонатальной хирургии. Реализация проекта позволит создать более тысячи новых рабочих мест, тут появятся вакансии для многих востребованных специалистов, таких как врачи-офтальмологи, стоматологи, эндокринологи, урологи и прочие.