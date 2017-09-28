Новый перинатальный центр Сургута — на зависть всей России

Сургутский окружной центр охраны материнства и детства станет самым масштабным и самым оснащенным подобным объектом в России.

В трех блоках здания общей площадью 63 тысячи «квадратов» разместятся несколько подразделений: перинатальный центр, консультативно-диагностический центр для женщин, больница для детей до пяти лет, амбулаторный центр здоровья ребенка, лечебно-диагностические, вспомогательные и иные отделения.

Перинатальный центр будет рассчитан на 315 коек и 165 посещений в смену. В итоге за год тут будут принимать до 10 тысяч родов, что очень важно для региона, в котором ежегодно рождается в пять раз больше детей, чем в среднем по России.

Кстати, на базе центра будет работать кафедра акушерства и гинекологии, а для практики студентов запроектирован симуляционно-тренинговый центр.

Такой объект, естественно, повлечет за собой не только улучшение показателей рождаемости, но и даст порядка тысячи новых рабочих мест. Тут будут открыты вакансии для врачей-офтальмологов, стоматологов, эндокринологов, урологов и многих других.

Набор специалистов будет осуществлен, в том числе, при помощи взращивания сотрудников со студенческой скамьи: «У нас есть медицинский институт. Кафедра акушерства и гинекологии, перинатологии — так называется кафедра, которую я возглавляю уже более 20 лет, — рассказала siapress.ru главный врач БУ «Сургутский клинический перинатальный центр» Лариса Белоцерковцева. — Там отбираем самых способных выпускников и приглашаем к себе работать в перинатальный центр и потом, соответственно, их развиваем».

Уже действующие сотрудники перинатального центра также готовятся к переезду в новое здание: «Те специалисты, которые сегодня работают, в этом году и в следующем будут повышать свое мастерство в лучших клиниках Германии, Израиля и Южной Кореи», — говорит директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

Благодаря современной технической «начинке» и высококлассным специалистам, пациентам перинатального центра будет гарантировано оказание высокоэффективных медуслуг.