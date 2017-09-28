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​27–29 сентября в МВЦ «Крокус Экспо», г. Москва состоялся XVIII Всероссийский научно-образовательный форум Мать и Дитя – 2017

Это крупнейшее отечественное мероприятие в области акушерства, гинекологии, неонатологии, перинатологии, визуальной диагностики и смежных с ними дисциплин объединило международное профессиональное сообщество, чтобы актуализировать ключевые проблемы, тенденции, достижения и перспективы сферы материнства и детства. Охрана здоровья матери и ребенка – важная составляющая государственной политики в здравоохранении, главным результатом которой является рост продолжительности жизни населения.

Организаторами форума выступили:

  • Министерство здравоохранения Российской Федерации
  • ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России
  • Российское общество акушеров-гинекологов
  • Лига акушерок России
  • Конгресс-оператор ООО «МЕДИ Экспо».

Город Сургут на форуме представляла делегация в составе главного врача Сургутского клинического перинатального центра профессора Ларисы Дмитриевны Белоцерковцевой, Китаевой Е.А. – заведующей родильным отделением, Васечко Т.М. – заведующей акушерским отделением патологии беременности 1, Дрожжа Т.М. – заведующей акушерским физиологическим отделением, Бобылевой Т.В. - старшей акушерки физиологического отделения, Салимовой Т.И. – заместителя главного врача по работе с сестринским персоналом, председателя РОО «Лига акушерок».

На пленарном заседании в торжественной обстановке, в присутствии профессионалов акушерства и гинекологии со всей страны и зарубежья, старшая акушерка физиологического отделения БУ «Сургутский перинатальный центр» Татьяна Валерьевна Бобылева получила высокую награду нагрудный знак «Отличник здравоохранения» из рук директора Департамента МЗ РФ Байбариной Елены Николаевны.

Это большое событие в очередной раз подтверждает то, что возможности Сургутского перинатального центра позволяют взращивать настоящих мастеров своего дела, которые верны профессии, своим пациентам и, конечно же, Перинатальному центру. Возможности, помноженные на труд, способности конкретного человека, позволяют каждый день достигать Центру больших успехов!

Напомним, что знак «Отличник здравоохранения» является ведомственной наградой, которой награждаются работники организаций здравоохранения независимо от форм собственности за многолетний плодотворный труд, профессиональное мастерство и высокие личные достижения в области здравоохранения, науки и подготовки медицинских кадров, имеющие стабильные показатели в работе, эффективно внедряющие современные медицинские технологии для повышения уровня эффективности и качества медицинской помощи населению, имеющие стаж работы в отрасли здравоохранения 15 и более лет, в том числе в данной организации не менее 3 лет.

Коллектив БУ «Сургутского перинатального центра» поздравляет Татьяну Валерьевну Бобылеву и желает новых побед, свершений и наград!


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28 сентября в 17:55, просмотров: 166, комментариев: 0


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