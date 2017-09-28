Югра входит в ТОП-5 регионов по трудоустройству инвалидов в стране

Губернатор округа Наталья Комарова на заседании комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности Югры затронула вопрос создания условий для расширения возможностей трудоустройства инвалидов.

Напомним, в мае правительство страны утвердило план мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на 2017-2020 годы. Исходя из соглашения на текущий год, заключенного между Рострудом и правительством Югры, к концу 2017 года в округе должны быть трудоустроены 37,5 процента от общего числа инвалидов трудоспособного возраста, сообщает пресс-служба региона. На начало августа 31 процент инвалидов округа были трудоустроены, причем это — лучший показатель среди регионов УрФО, округ входит в ТОП-5 регионов по трудоустройству инвалидов в стране.

В Сургуте доля трудоустроенных составляет 30 процентов.

«Актуальные вакансии для людей с инвалидностью можно узнать в Центрах занятости, а также на сайте admhmao.ru в «Банке вакансий для инвалидов» (он обновляется еженедельно)», — сообщила siapress.ruначальник отдела содействия трудоустройству департамента труда и занятости населения округа Елена Левина.