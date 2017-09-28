Губернатор Югры Наталья Комарова поддержала участников первого регионального форума «Конкурентная среда» и пожелала им успешной работы, сообщает Торгово-промышленная палата Югры.

«Малый и средний бизнес, частная инициатива – это надежная основа благополучия Югры,–- сказала Наталья Комарова, – развитие данной сферы служит залогом успешной диверсификации экономики автономного округа. Правительство Югры работает над тем, чтобы создать в регионе максимально благоприятную среду для развития бизнеса. В свою очередь жители Югры вправе рассчитывать на то, что частный сектор экономики энергично и ответственно будет участвовать в развитии региона, станет надежным партнером по обслуживанию государственного и муниципального заказа.

Стоит отметить, что форум «Конкурентная среда» - это первое крупное деловое мероприятие Югры, которое посвящено закупкам и контрактной сфере.

Напомним, 23 и 24 октября в Сургуте ТПП ХМАО – Югры и Сургутская ТПП соберут заказчиков и подрядчиков со всего региона, чтобы обсудить проблемы и тенденции развития этой сложной и важной сферы.