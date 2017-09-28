В Югре проводится конкурс среди окружных НКО

В округе проводится конкурс на поддержку некоммерческих организация. Организатором выступил департамент внешних и общественных связей Югры. Задача конкурса – оказать финансовую помощь некоммерческим организациям, ориентированным на социальные услуги.

«Конкурс уже объявлен, но прием заявок начнется 5 октября, а завершится 3 ноября. – рассказала siapress.ruначальник управления по обеспечению поддержки гражданских инициатив департамента общественных и внешних связей Югры Ирина Лисютина. - К участию допускаются все югорские НКО, соответствующие критериям, опубликованным на сайте департамента и портале «Открытый регион». Среди лучших проектов, отобранных в ходе конкурса, будет распределено 16 миллионов рублей. При этом один миллион рублей получат НКО, не являющиеся поставщиками общественно полезных услуг, и два миллиона рублей – общественные организации, поставляющие такие услуги».