​Югорские НКО смогут оказывать услуги в сфере здравоохранения

В ходе заседания правительства Югры, которое состоялось под председательством губернатора Натальи Комаровой, внесены изменения в госпрограмму автономного округа «Развитие здравоохранения», об этом сообщает пресс-служба региона.

Теперь в программе появилось новое направление — реализация негосударственными организациями мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. Такое нововведение позволит НКО получить дополнительные возможности для расширения своей деятельности, проведению более масштабных информационных кампаний.

«Я только положительно оцениваю дополнение госпрограммы. Но, по моему мнению, еще нужно учитывать и тот факт, сколько определенное НКО существует», — считает руководитель Сургутского общественного движения «Матери против наркотиков» Тамара Дегтярева.

Как отмечается на сайте правительства округа, реализация мероприятий начнется уже в текущем году.