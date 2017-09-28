​Состоялась очередная рабочая встреча фракции ЛДПР с Губернатором Югры

Накануне состоялась встреча. В ходе беседы либерал-демократы подняли ряд насущных вопросов. Так, депутат Александр Мещангин рассказал о своей недавней поездке в Березово и встрече с коллективом и директором ОАО "Сибирская рыба". Попросил руководителя региона рассмотреть данное предприятие как составляющую программы «Бренд Югры» и соответственно найти пути повышения эффективности работы данного предприятия. Его тут же поддержал коллега по партии, руководитель фракции ЛДПР Евгений Марков, предложив губернатору по данному вопросу вариант работы с инвесторами в рамках существующих программ развития региона.

Депутат Сергей Тульников рассказал о ситуации в Кондинском районе. Где приостановлено автобусное движение по улице Совхозная. Единственный выход – это проход пешком к ближайшей остановке через железнодорожные пути, по бездорожью, по тропинке через лес. «Люди, рискуя своим здоровьем, вынуждены добираться через лесные дороги, которые не освещаются, и не обустроены для передвижения людей. А ведь там проживают и дети, которым необходимо ежедневно посещать учебные заведения, и старики, которые часто посещают больницы. Считаю, что необходимо обустроить пешеходные дороги и возобновить движение маршрутного автобуса по улице Совхозная. Я обратился к главе района, и получил отписку», - рассказал о ситуации Сергей Тульников. Губернатор взяла этот вопрос под личный контроль.

Похожая проблема существует в поселке Салым. Либерал-демократ Виктор Сысун обратил внимание Натальи Комаровой на то, что необходимо организовать пешеходный переход через федеральную железнодорожную дорогу. Так как дети в школу ходят по железнодорожным путям. «Думаю, что здесь вопрос можно решить только через связку с РЖД. Так как это уже федеральный уровень», - высказал свое мнение депутат. Этот вопрос так же взяла на контроль глава региона.

Игорь Винников рассказал о работе по направлению гражданско-патриотического воспитания. Руководитель фракции ЛДПР Евгений Марков поднял вопрос коврового переселения балочников в Нягани. В ходе беседы обсудили возможные варианты государственной поддержки данной категории югорчан.

Депутаты фракции ЛДПР все обозначенные вопросы будет держать на контроле.