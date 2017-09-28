Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин поддержал инициативу легализации блокчейна

Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) и экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин написал сообщение в твиттере, в котором высказал свою положительную позицию на счет легализации блокчейна, сообщает «ТАСС».

«Поддерживаю инициативу легализации блокчейна. Это еще один шаг на пути к цифровизации госуправления», – отметил он.

Напомним, Госдума объявила о проведении конкурса на исследование блокчейна и рынка криптовалют, подробней читайте по ссылке.