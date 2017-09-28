«Лукойл» вновь возглавил список 200 крупнейших частных компаний России по версии Forbes

Компания «Лукойл» вновь заняла лидирующую позицию среди 200 крупнейших частных компаний России по версии Forbes, сообщает «ТАСС».

«Сургутнефтегаз» опустился со второго на четвертое место, уступив ретейлеру «Магнит».

«Стабилизация российской экономики нашла отражение в рейтинге: отрицательную динамику выручки по итогам 2016 года показали 40 участников списка, годом ранее таких было 50. Общая выручка компаний увеличилась на 4,9% - до 32,2 трлн руб. Средний возраст предприятий - 21 год. В 200 крупнейших компаний России работают 3,3 млн человек», – следует из рейтинга.

Также отмечается, что в этом году в перечень были включены банки и страховые компании. Крупнейшим представителем сектора стал банк «ФК Открытие», вошедший в рейтинг с выручкой 287,7 млрд рублей.

«Появился в нем в первый и, видимо, в последний раз - в августе 2017 года он перешел под контроль Центробанка», – отмечают авторы рейтинга.