Минобороны опровергло информацию о гибели 150 мирных жителей в результате бомбардировок ВКС России

Министерство обороны России заявило, что информация о гибели 150 мирных жителей в провинции Идлиб в результате бомбардировок российских и сирийских ВКС была ложной, сообщает «ТАСС».

«Сирийская "Гражданская оборона", на которую ссылается британское агентство Reuters, сообщая о якобы жертвах мирного населения, - это все те же "Белые каски". Попытка британцев выдать этих мошенников от войны под новым брендом за объективные источники информации - манипуляция для дилетантов. Самолеты ВКС России во избежание жертв среди мирного населения не наносят ударов по жилым кварталам в населенных пунктах», – сказал Конашенков.

Ранее британское агентство Reuters сообщило о якобы гибели более 150 мирных жителей в сирийской провинции Идлиб.