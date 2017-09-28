​Депутаты внесли изменения в региональный бюджет на 2017 год

Согласно корректировкам, доходы бюджета Югры уменьшаться на 21,11 миллион рублей. Сократится количество поступающих средств от уплаты акцизов на автомобильный бензин и от размещения временно свободных средств регионального бюджета, сообщает Информационно-аналитическое управление дума автономного округа.

В следствии чего было принято решение сократить расходы на эту сумму. За счёт внутреннего перераспределения денежных средств часть расходов уменьшена и направлена на другие задачи. В основном на развитие образования, здравоохранения, культуры и туризма, агропромышленного комплекса, ЖКХ и повышение энергоэффективности, социальную поддержку югорчан и другие.

Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов муниципалитетам автономного округа увеличены на 1 890 550,7 тыс. рублей.