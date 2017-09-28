Югра получила высший кредитный рейтинг ААА(RU)

22 сентября 2017 года аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Югре кредитный рейтинг ААА (RU), прогноз «Стабильный».

Аналитики объясняют это высоким уровнем развития региональной экономики, а также отмечают высокий уровень ликвидности бюджета и минимальные риски.

Стоит отметить, что такой уровень рейтинга ( он является наивысшим) имеется только у Москвы и Санкт-Петербурга.