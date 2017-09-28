Вузы Югры увеличили количество бюджетных мест на 9 процентов

В новом учебном году вузы Югры увеличили число бюджетных место на 9 процентов, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на региональный департамент образования.

«Количество мест на обучение за счет средств бюджета региона в образовательных организациях высшего образования на 2017-2018 учебный год составит 2692, что больше на 221 место по сравнению с прошлым годом», — рассказали в департаменте.

Отмечается, что также был увеличен набор по инженерно-техническим направлениям в трех ведущих государственных университетах региона — Югорском, Нижневартовском и Сургутском.

«Объем мест на обучение за счет средств бюджета автономного округа определяется ежегодно на основе прогноза потребности рынка региона в квалифицированных кадрах, стратегических ориентиров развития сферы образования и реального сектора экономики, а также возможностей сети образовательных организаций, — прокомментировали в профильном департаменте. — При определении объемов также учитывается количество выпускников общеобразовательных организаций.