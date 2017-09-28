Средняя продолжительности жизни мужчин достигла 67,5 лет

Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что в России выросла средняя продолжительность жизни до 67,5 лет, сообщают «Ведомости».
Также
она подчеркивает, что этот показатель для женщин равнее 77,4 процента. «Мы дорожим тем, что потихонечку у нас
уменьшается разрыв между продолжительностью жизни мужчин и женщин, буквально
пять лет назад он превышал 13 лет, а сейчас он впервые менее 10. Задача –
максимально его сократить за счет увеличения продолжительности жизни», —
заключила министр.
Ранее, в сентябре, Скворцова сообщала, что средняя продолжительность жизни россиян достигла 72,5 лет.
конечно для государство выгодно, когда вышел на пенсию, получил один раз и в мир иной отошел...
но для нас хочется насладиться нищенским пенсионным счастьем ...