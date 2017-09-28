Владельца «ВИМ-Авиа» задержал следственный комитет России

Business FM сообщил, что владелец «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев задержан следственным комитетом России, сообщают «Ведомости».

Также сообщается о задержании гендиректора «ВИМ-авиа» Александра Кочнева и о том, что ночью у ключевых сотрудников авиакомпании прошли обыски.

Ранее руководитель Росавиации Александр Нерадько предположил, что Мурсекаев покинул Россию. По его словам, правоохранительные органы не могут связаться с совладельцем «ВИМ-авиа».