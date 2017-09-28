ФАС положительно отнеслось к слиянию «Яндекс.Такси» и Uber

Федеральная антимонопольная служба одобрила слияние «Яндекс.Такси» и Uber, об этом заявил руководитель ведомства Игорь Артемьев, сообщают «Ведомости».

«К этой сделке мы также относимся положительно, можно сказать, что в принципе она будет одобрена, но в каком виде, нужно смотреть», - сказал он

Ранее Артемьев отмечал, что сделка не потребует согласования правкомиссии по иностранным инвестициям, но при ее одобрении ФАС, возможно, будет выдано предписание.