Югорская биатлонистка завоевала «серебро» на Первенстве России

26 сентября по итогам индивидуальных гонок на лыжероллерах, которые прошли в ижевском спорткомплексе имени Демидова серебряную медаль Первенства России по биатлону среди юниорок удалось завоевать югорчанке Дарье Семеновой. Первой пришла Валерия Васнецова из Пермского края, замкнула тройку призеров Полина Шевнина из Свердловской области.
В данной дисциплине среди юниоров пятый результат показал югорчанин Алексей Вагин.
Первенство России. Ижевск. Индивидуальная гонка, 12,5 км. Юниорки
1. Валерия Васнецова (Пермский кр.) — 37.15,2 (2)
2. Дарья Семёнова (ХМАО) +1.48,4 (1)
3. Полина Шевнина (Свердловская обл.) +2.36,2 (3)
Первенство России. Ижевск. Индивидуальная гонка, 15 км. Юниоры
1. Саид Каримулла Халили (Москва) — 39.43,3 (1)
2. Игорь Малиновский (Омская обл. — Камчатский кр.) +1.50,3 (3)
3. Вячеслав Малеев (Тюменская обл.) +2.50,4 (3)
Кто инвестирует в район? Председатель комитета экономического развития администрации Сургутского района Вениамин Матаев // ONLINE 29 сентября в 15:00