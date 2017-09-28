Более половины американцев считают, что Трамп непригоден для работы президента

Согласно опросу Квиннипэкского университета, 56 процентов американцев считают, что президент США Дональд Трамп непригоден для работы на этом посту, а 57 процентов отметили неодобрительное отношение к его работе, сообщает «Интерфакс».

В свою очередь 42 процента опрощенных заявили, что Трамп подходит для должности президента и 36 процентов одобряют его работу.

Также большинство респондентов (69 процентов) отмечают, что ему необходимо прекратить писать в твиттере. Около 59 процентов американцев полагают, что Трамп нечестен, а 60 процентов и вовсе не видят у него лидерских качеств.