В окружной библиотеке пройдет День интернета

29 сентября в Государственной библиотеке Югры пройдет научно-популярная лекция, посвященная Дню интернета в России.

Урок в окружной библиотеке будет посвящен тому, что необходимо знать пользователю интернета, на что обращать внимание, к чему относится с осторожностью.

Сотрудники библиотеки расскажут, как правильно использовать для работы в интернете технические устройства и программы, поведают о базовых каналах связи и рисках в этой области.

Также слушатели узнают, как правильно пользоваться современными гаджетами при низкой температуре и как себя обезопасить от сетевых мошенников.