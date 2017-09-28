Среди югорских предпринимателей проводят опрос об оценке регулирующего воздействия

Среди югорских предпринимателей проводят анонимный опрос об оценке регулирующего воздействия в округе.

В департаменте экономики Югры отметили, что результаты опроса позволят специалистам оценить уровень и качество института оценки регулирующего воздействия округа, выработать меры по его совершенствованию.

Принять участие в опросе может любой желающий предприниматель, обратившись на инвестиционный портал Югры и перейдя по ссылке «Опрос предпринимателей об оценке регулирующего воздействия».

Напомним, оценка регулирующего воздействия – это один из показателей, по которому оцениваются регионы в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. В настоящее время в округе реализуется комплексный план мероприятий по улучшению состояния инвестиционного климата, что позволит Югре войти в число регионов-лидеров общенационального рейтинга.